今天台灣時間7月25日是東京奧運賽事第二天，許多中華隊好手也繼續參與比賽，而今天中華隊參加的項目也非常多，如射擊、羽球、桌球、體操、射箭、網球、划船、跆拳道、輕艇、舉重等，其中羽球周天成、桌球莊智淵都輕鬆通過首輪。

另外在水上運動方面，昨日也有中華隊好手參賽，泳將王星皓報名參加男子200和400公尺混合式兩項目，他在400公尺游出4分19秒06成績，可惜沒能進決賽，接下來他將繼續挑戰200公尺比賽，希望他能拿下好成績。

而今天在泳池也出現重大新聞，那就是澳洲女子400公尺接力隊創下大會紀錄，以3分29秒69成績打破世界紀錄摘金，值得一提的是，這也是本屆東京奧運誕生的第一個世界紀錄，另外加拿大和美國分別拿下銀牌、銅牌。

🥇GOLD MEDAL FOR OUR GOLDEN GIRLS🥇



Done in world record time Bronte Campbell Meg Harris Emma McKeon and Cate Campbell claim our first gold.



Madi Wilson and Mollie O'Callaghan also get gold as valued members of the team.



#TokyoTogether | #Tokyo2020 | @AUSOlympicTeam pic.twitter.com/zKdFC6lIWc — Australian Swim Team (@DolphinsAUS) July 25 2021

此戰預賽排名第一的澳洲從第四水道出發，另外還有瑞典、美國、加拿大、荷蘭、大陸等國家共同競賽，澳洲從100公尺時就開始領先全場，最後輾壓所有對手拿下金牌，而這面金牌也是他們在此項目的二連霸。

澳洲曾在里約奧運創下3分30秒65世界紀錄，2018年大英國協運動會再以3分30秒05秒刷新紀錄，這次繼續突破自己所創的世界紀錄，豎立起一道難以超越的障礙，證明他們在團體游泳項目的實力。本次澳洲由艾瑪(Emma McKeon)、海莉絲(Meg Harris)、坎貝爾(Bronte Campbell)、凱特(Cate Campbell)參賽。