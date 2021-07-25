今天台灣時間7月25日是東京奧運賽事第二天，許多中華隊好手也繼續參與比賽，而今天中華隊參加的項目也非常多，如射擊、羽球、桌球、體操、射箭、網球、划船、跆拳道、輕艇、舉重等，其中羽球周天成、桌球莊智淵都輕鬆通過首輪。
另外在水上運動方面，昨日也有中華隊好手參賽，泳將王星皓報名參加男子200和400公尺混合式兩項目，他在400公尺游出4分19秒06成績，可惜沒能進決賽，接下來他將繼續挑戰200公尺比賽，希望他能拿下好成績。
而今天在泳池也出現重大新聞，那就是澳洲女子400公尺接力隊創下大會紀錄，以3分29秒69成績打破世界紀錄摘金，值得一提的是，這也是本屆東京奧運誕生的第一個世界紀錄，另外加拿大和美國分別拿下銀牌、銅牌。
此戰預賽排名第一的澳洲從第四水道出發，另外還有瑞典、美國、加拿大、荷蘭、大陸等國家共同競賽，澳洲從100公尺時就開始領先全場，最後輾壓所有對手拿下金牌，而這面金牌也是他們在此項目的二連霸。
澳洲曾在里約奧運創下3分30秒65世界紀錄，2018年大英國協運動會再以3分30秒05秒刷新紀錄，這次繼續突破自己所創的世界紀錄，豎立起一道難以超越的障礙，證明他們在團體游泳項目的實力。本次澳洲由艾瑪(Emma McKeon)、海莉絲(Meg Harris)、坎貝爾(Bronte Campbell)、凱特(Cate Campbell)參賽。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。