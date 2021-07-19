中央警察大學二技考試日前放榜，台中市政府警察局第四分局傳來捷報，大墩派出所警員陳柏叡考取僅9個錄取名額的行政學系，陳員利用上班之餘埋頭苦讀，最終如願上榜；所長特協請姜姓書法名家揮毫贈送「金榜題名」4字墨寶予陳員，鼓勵其他同仁見賢思齊，也勉勵陳員持續進取，堅持挑戰自我造就非凡。

警方指出，警察專科學校23期畢業的陳員，從警逾15年其妻同為警職，兩人育有一子一女，兩名幼子長期耳濡目染下，對於警察除暴安良、維持社會秩序的正義形象憧憬不已，陳員為了給子女榜樣，與妻子商討後，下定決心報考警大。

因平日公務繁忙，要重拾書本靜下心來讀書，實屬不易，陳員接連落榜3次，每當看到榜單上沒有自己的名字時的心灰意冷，挫敗感油然而生，所幸長官和家人的不斷鼓勵，抱持著再拚最後一次的信念，挑燈夜戰、日夜苦讀。

皇天不負苦心人，陳員錄取名額僅個位數的警大二技行政學系。全家人開心不已，直呼：「爸爸好厲害喔!」陳員表示，他未來不論在哪個崗位上，都會秉持從警初心，為轄區治安與保護人民安全奉獻心力。

「成功絕非偶然，所有收穫都是一點一滴累積而成。」大墩所長葉信良強調，他非常支持同仁進修，好的學習氣氛會感染他人，帶動整體進步，十分樂見。