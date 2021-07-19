大陸國營的中航工業集團（AVIC）暗示，自製高旁通比噴射引擎已研發成功，將可以安裝在運20(Y-20)戰略運輸機上。

防衛世界(Defense World)報導，上星期AVIC的官方微博上，發布了一幅漫畫：一架 運-20安裝了4個大酒桶，一位貓熊人酒仙問「酒桶哪去了？」 漫畫顯然是將粗大的高旁通比引擎比喻成酒桶，暗示運-20 很快配備這種類型的引擎。

AVIC微博所刊的漫畫。(圖/AVIC)

大陸的軍事分析師魏東旭認為，在運20採用自製引擎之後，生產也就更不受到限制，容易發展成不同的子型，比如空中加油機或預警機。

可能安裝渦扇20的運20，它的道氣口比較大，是高旁通比引擎一眼即知的特徵。(圖/微博)

目前運20使用的引擎是俄羅斯提供的D-30，它是一種低旁通比的渦扇噴射引擎。應用在多種俄國航空器上，包括圖波列夫 Tu-134、Tu-154，伊留申Il-76、 Il-62，另外有後燃器版本的D-30引擎安裝在MiG-31高速攔截機上，可見D-30的性能相當不錯。

雖然性能不錯，但是低旁通引擎的油耗較高，導致滯空時間短，因此大陸一直希望自行研發高旁通比的引擎，也就是「渦扇20」。具有高旁通比的引擎，較短但直徑較大，其主要推力來自風扇的帶動，因此燃料消耗更少，也就適用於遠程運輸機。

自今年以來，序列號 7810 的運-20經常出現在社交網路上流傳，這架運20加掛的引擎明顯比較短粗，這意味著它們具有高旁通比，很可能就是渦扇20。