中央氣象局表示，明（13）日東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，清晨中部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。周三起至下周日，太平洋高壓減弱，容易發展午後「西北雨」，包含山區和部份平地，尤其是西半部地區，恐有劇烈降雨，東半部水氣也會增多。

西北雨強襲！劇烈天氣防災防中暑 戴立綱揭各地區雷雨時段

氣象局指出，明天各地大多為多雲到晴，清晨中部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及宜花山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，若對流發展得較晚，降雨也可能持續至晚間，台東及恆春半島則受東南風影響，不定時會有零星降雨；溫度方面，各地高溫炎熱，普遍可以來到32至35度，尤其是南、高、屏、宜蘭及台東地區有局部36度以上高溫發生的機率。

12至13日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三起隨著高壓北移及東退，大氣環境不穩定度增加，後期由高壓影響環境逐漸轉為相對的低壓帶範圍，東半部水氣增多，但主要降雨仍是以午後雷陣雨為主。根據最新模擬顯示，周三至下周日(14至18日)太平洋高壓減弱東退，東風波移入，將逐漸發展成「季風低壓」的大尺度低壓環流，水氣多、不穩定度高，午後強對流易伴隨劇烈降雨，其他時間也偶有局部短暫降雨的機率，各地白天高溫略降。

下周一(19日)東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，而且有局部大雨發生的機率；20日至22日東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。