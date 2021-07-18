【LIVE直播】烟花恐成中颱？直接侵台機率高 氣象局最新說明｜2021.07.18

烟花颱風生成後，原先意見分歧的各國預估漸趨一致，目前均以「朝日本那霸南方通過」機率較高，由於離台灣北部外海不遠，稍微轉個彎，就往台灣來了。氣象專家賈新興指出，最新模式修正確實較靠近台灣，歐洲甚至模擬出「打轉滯留」，影響時間恐拉長！

「這次的最壞情境是歐洲模式，出現颱風打轉、滯留的現象，影響時間拉長」，賈新興補充，烟花所處大氣環境相當複雜，這也是一開始的預估會差這麼多的原因；隨著颱風形成，看法愈來愈一致。

賈新興說，烟花大致上將通過那霸-台灣之間海域，強度持續發展、暴風圈有機會再擴大。萬一真的出現打轉、滯留，意味它待的時間更久，影響程度不容忽視。

他強調，接下來除了北方太平洋高壓勢力變動，也要關注季風低壓帶變化，還有到時候颱風和中央山脈地形的交互作用，「關鍵時間點落在7月19日、20日」。賈新興呼籲，民眾一定要非常、非常、非常關注烟花颱風動態。