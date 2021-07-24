烟花颱風來襲，警方巡經南屯區五權西路與文心路口，見1名婦人走路一跛一跛吃力地牽著機車，主動趨前詢問；婦人筋疲力盡地說，原想趁外面風雨稍歇外出採買存糧，未注意機車油桶已用罄騎到半路熄火，只能牽機車沿路步行尋找加油站；所幸員警及時「提油相助」，婦人才破涕為笑趕往搶購防颱物資。

警方指出，烟花颱風來襲，風雨漸增，民眾急欲前往賣場、市場添購食品及民生用品，台中市警局第四分局員警巡經五權西路與文心路口，看見葉姓婦人牽著機車步履蹣跚，看起來十分疲憊，遂上前關心。

葉姓婦人說，她自己趕著去市場買菜，記得拿車鑰匙，卻忘了機車已經快沒油，果不其然半路「刁」車，不知如何是好？只能忍著腳痛牽著機車徒步尋找加油站。

員警聽聞隨即載送婦人前往購買油品，貼心地協助車輛加滿油，確認機車可發動，這一連串暖心的小舉動，讓婦人感動不已；葉姓婦人表示，自己在小琉球有開民宿，等疫情趨緩，歡迎員警前往旅遊住宿。

警方特叮囑婦人，爾後出門還是要先再三檢查車輛上路才安心。所長葉信良表示，民眾颱風天外出時要注意安全，平時最好養成檢查車況的好習慣，提早發現問題提早解決，降低意外發生的可能性。