氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「烟花」颱風最快今晚形成，未來並將增強至中度以上；大致朝台灣東北方海面接近，紅框範圍代表路徑的不確定性，包括直接侵襲台灣，或者離得很遠從琉球北方進入東海的可能性都存在。

吳德榮說，最新歐洲系集模式51次的模擬路徑顯示，各系集成員的分散程度，大致與「路徑潛勢預測圖」的紅框類似。分析路徑分歧的原因，主要是颱風受到「季風低壓」環流的導引，而「季風低壓」又受到「太平洋高壓」及北方氣團的消長所導引，使得颱風行徑較一般情況複雜許多，模式模擬若大幅度調整也是經常發生的，故尚不宜遽下定論，應持續觀察。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日至19日菲律賓東方、南海及台灣附近發展成「季風低壓」的型態。「季風低壓」為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣很不穩定，午後桃園以南易有強對流發展，其中常伴隨「劇烈天氣」，其他時間、其他地區亦偶有局部短暫降雨。

吳德榮提及，最新歐洲模式模擬顯示，20日至22日颱風外圍環流影響，北台灣轉有明顯降雨，中南部午後仍局部陣雨或雷雨；影響程度則視颱風與台灣相對距離而定，模式也在調整中、需再觀察；23日起「季風低壓」環流挾帶大量水氣及西南氣流，再度主導東亞附近的天氣變化，對台灣而言又是「多雨」的型態，應密切觀察。