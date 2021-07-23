今年編號第6號中度颱風「烟花」來勢洶洶，海上警報昨(21)日20時30分發布，暴風圈正逐漸朝台灣東半部海面，以每小時4公里的速度緩慢移動，中央氣象局指出颱風影響最明顯可能會在7／23(星期五)晚間至7／24(星期六)白天，最快今天下午之後發布陸上颱風警報。

隨著「烟花」颱風逐漸逼近，新北市政府已公告淡水河流域及其沿岸範圍為警戒管制區域，淡水警分局也將實施預防性勸離措施，呼籲民眾颱風期間切勿至河(海)邊觀浪、垂釣、無故逗留，避免意外事件發生。如有違反相關管制規定，將依災害防救法第31條第1項第2、3款及39條，最高可處罰到新臺幣25萬元罰款。

淡水警分局呼籲易積(淹)水區域，如淡水區中正東路沿線、中正路老街河岸、三芝區淡金公路大嘉好加油站至三芝市區沿線應慎防淹水；易崩塌地區，如三芝區101線及101甲線等區域的居民請注意小心防範坍方、落石、土石流及山洪爆發。颱風來襲期間，多一分準備、少一分損失，請民眾務必做好居家防颱工作，非必要則減少外出，且應避免進入山區及海邊、河川等水域活動。如發現有淹水或其他災情，可立即撥打110或119等方式報案，亦可反映至區公所的災害應變中心，淡水區公所2622-1020轉8127至8130、三芝區公所 (02)2636-2111轉234，以利救災單位能迅速派員前往處理。