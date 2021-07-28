疫情逐間趨緩，全國疫情警戒調降至二級後的第一個節日「父親節」，淡水古蹟博物館推出「古蹟包場」服務，每組參與家庭成員配合防疫政策，不可超過6人，全家人可免費浴衣體驗和拍立得美照加值服務，一起體驗難忘的防疫父親節。

淡水古蹟博物館指出，即日起推出「Cheers！淡水古蹟包場賀老杯」線上抽獎活動。民眾只要在8月1日前在指定網頁爆料「老杯的糗事一籮筐」，就有機會在8月8日10時至12時在市定古蹟「淡水街長多田榮吉故居」或歷史建築「淡水日本警官宿舍」享受包場服務。

館方表示，因古蹟容留人數限制，每組參與的家庭成員不可超過6人，館方會提供免費浴衣（不挑款不挑色）及拍立得，提供2組家庭古蹟包場，另外再提供8個淡水紅毛城「老爸紓壓杯」的父親節好禮。

淡古館長黃麗鈴表示，因應疫情紓緩，館方滾動式地調整活動內容，針對降級後首個節日「父親節」，特別以包場的方式辦理，讓大家在做好防疫措施之下，仍可外出踏青與家人一起開心過節。

館方於防疫休館期間推出各種線上服務仍持續更新中，例如「沒人在乎的淡古事件簿」系列導覽影片、「淡博名利」Podcast及「辦公室的防疫微波大師」創意料理影片等，預計近期將推出「淡古小學堂」系列課程，幽默有趣的古蹟國語、數學、生活、美勞、音樂、體育及外語課，敬請期待。

淡水古蹟博物館補充，配合新北市政府防疫措施，目前開放淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）、滬尾礮臺等3處古蹟採線上預約入館，淡水海關碼頭A棟、淡水街長多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍及得忌利士洋行則採現場容留人數管制。