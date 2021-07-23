中度颱風烟花來襲，預估今（23日）日晚間至明（24日）颱風暴風圈將掃過台灣東北部邊緣，中央災害應變中心二級開設，晚間9時舉行第七次工作會報，由副指揮官、內政部次長花敬群主持，他表示，新竹縣五峰鄉發布大規模崩塌紅色警戒，縣市政府應落實執行疏散撤離工作。

中央氣象局表示，烟花颱風將對北台灣帶來強勁風雨，受颱風外圍環流影響，今（23日）台灣附近各海面風浪偏大，北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海並有長浪發生。

此外，西半部、東北部、東南部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，尤其今晚至明日基隆北海岸、宜蘭頭城、恆春半島、蘭嶼及綠島將有9至10級強陣風，避免前往海邊活動。

中央災害應變中心表示，考量明日為周末假期，針對易致災公路段，持續監控雨量，即早啟動管制措施並預先作好備援疏運方案，減少因災害造成的交通衝擊。

目前有部分水庫蓄水量正進行調節放水作業，考量颱風降雨影響期間適逢大潮，易造成沿岸地區排水不易，將持續監控潮位及降雨情形，提醒地方政府做好應變準備，並持續加強各地抽水站及抽水機整備調度工作。