中央氣象局預報，烟花颱風對台影響降低，考選部今宣布，7月23日至7月27日9項專技相關國考，將如期舉行，提醒應考人注意安全。
考選部表示，中央氣象局最新預測資料顯示，目前並未對烟花颱風發布陸上颱風警報，研判對台灣影響降低。
考選部宣布，7月23日下午舉行「110 年第二次專技醫師第二階段考試」第二天考試，及7月24日至27日舉行「110年第二次專技牙醫師第二階段、藥師第二階段、醫事檢驗師、醫事放射師考試、110 年專技職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試」，原則均如期舉行。
中央氣象局預報，烟花颱風對台影響降低，考選部今宣布，7月23日至7月27日9項專技相關國考，將如期舉行，提醒應考人注意安全。
考選部表示，中央氣象局最新預測資料顯示，目前並未對烟花颱風發布陸上颱風警報，研判對台灣影響降低。
考選部宣布，7月23日下午舉行「110 年第二次專技醫師第二階段考試」第二天考試，及7月24日至27日舉行「110年第二次專技牙醫師第二階段、藥師第二階段、醫事檢驗師、醫事放射師考試、110 年專技職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試」，原則均如期舉行。
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