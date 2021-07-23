烟花影響降低 考選部宣布今起9項國考如期舉行。本報資料照

中央氣象局預報，烟花颱風對台影響降低，考選部今宣布，7月23日至7月27日9項專技相關國考，將如期舉行，提醒應考人注意安全。

考選部表示，中央氣象局最新預測資料顯示，目前並未對烟花颱風發布陸上颱風警報，研判對台灣影響降低。

考選部宣布，7月23日下午舉行「110 年第二次專技醫師第二階段考試」第二天考試，及7月24日至27日舉行「110年第二次專技牙醫師第二階段、藥師第二階段、醫事檢驗師、醫事放射師考試、110 年專技職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師考試」，原則均如期舉行。