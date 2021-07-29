大學指考今(28)日為第二天考試，第二科考試為國文科。大考中心主任周兆民表示，全國一共啟用備用試場51間、備用試場共開設15間，比數乙考試時增加4間，在於因應試場設備問題、考生身體不適與解除自主健康管理等情形。

至於防疫試場，國文科共開設5間，比數乙增加2間，大考中心主任周兆民指出，如此安排在於1名考生在考完數乙後，離開考場買水，返回後測量體溫超標，被安排在防疫試場應考；另1名考生則是沒報考數乙，考生在國文考試前已反應有腸胃炎，安排在防疫試場參加考試。截至目前隔離試場數量則和數乙一樣，維持兩間。

根據大考中心統計，國文應到考生為4萬100人，實到3萬7392人，缺考2708人，缺考比率6.75％，比去年增加1.92％。

周兆民特別指出，上午數乙出現17件違規，都是因考生行動電話未完全關機，在考試期間發出聲響，扣該科7分，提醒考生務必完全關機再入座。