好不容易，烟花颱風的速度來到時速9公里，今起發威！氣象專家吳德榮指出，今、明兩天烟花開始移動，將朝北北西通過台灣北部海域後，往大陸浙江一帶行進，對北台灣的影響，就屬這兩天最明顯。他提醒，25日起颱風引進西南氣流，中南部有大量降雨機率，一路下到月底，不可輕忽！

「大眼颱」是吳德榮對烟花的形容，但這個大眼颱風似乎還沒睡醒，昨天走到台灣東部外海後，就不動了！中心呈現滯留、原地打轉。吳德榮指出，烟花維持中颱強度，今通過宮古島、石垣島，明經北部海域，速度稍微加快，預計25日抵達浙江外海。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今受颱風外圍環流影響，北部慎防風雨，最大雨量仍落在桃竹苗山區；今下半天起中南部轉為西南風，雨勢也會明顯加大。

重點在後頭，吳德榮強調，烟花離開後，「季風低壓」環流跟著北移，原本位置比較偏南的「西南季風」就被調整至台灣附近，也就是颱風引進「西南氣流」的現象。

根據模式模擬，這波西南氣流恐帶來大量降雨，一路下到月底，整個西南部位處迎風面，每一天都有強對流發展潛勢，慎防「致災」可能。背風面的北部、東半部晴朗高溫、少有降雨，兩地天氣截然不同。