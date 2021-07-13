周四起到下周一，受季風低壓影響，午後全台易有劇烈降雨，其他時間有短暫雨。(資料照)

颱風蠢蠢欲動，氣象專家吳德榮表示，季風低壓東側、台灣東方海域有利熱帶性低氣壓發展，美國模式模擬下周一(19日)已達颱風強度。今、明兩天午後對流旺盛，雨區擴大到西半部平地，周四到下周一受季風低壓影響，午後全台易有劇烈降雨，其他時間有短暫雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，各國模式模擬顯示，「季風低壓」東側有水氣的輻合，是有利熱帶擾動發展的位置；下周一美國(GFS)模式的模擬已有颱風的強度，而歐洲(ECMWF)模式模擬的位置相近、強度則較弱。至於其未來動向，由於已是期末模擬，各國模式的誤差都太大了，現在討論還太早，必須再觀察幾天。

至於近日天氣，吳德榮表示，最新歐洲模式模擬，今、明(14日)兩天各地大多晴朗炎熱、紫外線強，最高溫仍在36度左右，要防曬、防中暑；因低層水氣增多，大氣不穩定，午後對流旺盛，主要在山區，西半部平地受影響的範圍擴大。今日氣溫北部24至36度，中部24至36度，南部24至36度，東部23至36度。

吳德榮說，周四至下周一(15至19日)太平洋高壓減弱東退，東風波移入，並逐漸發展成季風低壓的型態。「季風低壓」為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣不穩定度高，午後易有強對流發展，伴隨劇烈降雨，其他時間亦偶有局部短暫降雨的機率，全台各地白天高溫逐日略降。不過，天氣的逐日變化與低壓環流內的對流發展有關，模式模擬將持續調整，應密切觀察最新資料。