觸電瞬間曝光 婦人撐傘涉水突傳巨響 連人帶傘倒地不起

高雄市晚間突來的大雷雨，造成市區多處積水，鳳山區三民路三民停車場前，傳出有民眾疑似涉水遭到漏電電擊，當場暈倒失去心跳的意外事件。39歲高姓女子經送國軍高雄總醫院搶救，恢復心跳，但情況並不樂觀，院方已裝上葉克膜搶命。

根據最新曝光的監視器畫面，可看到一名女子撐著雨傘涉水沿著停車場圍籬旁道路通行，由於受到高雄地區大雨影響，道路周邊已經明顯積水，女子涉水行動緩慢，小心翼翼的向前行，就在通過左側的變電箱，向前通過右側路燈電桿時，突然傳來一聲巨響，隨即看見撐著藍色雨傘的婦人連人帶傘倒地不起。監視器拍攝畫面顯示，事發當時，僅在停車場出口處有一名行人背對婦人，並未目擊整個意外發生經過。

據高雄工務局表示，婦人倒臥現場除路燈，尚有台電變電箱及附掛有其他纜線，現場勘查後無法判斷事發原因，需機電技師現場調查釐清責任，明天邀相關單位等再至現場進行實地調查確認。台電鳳山營業處則回應，經工程人員會同里長及養工處人員現場會勘量測結果，非屬台電變電箱漏電，詳細原因仍由相關機關調查中。

高市議員李雅靜晚間透過臉書直播披露了這起意外，並指出現場因電線裸露又大雨積水而發生漏電，導致民眾疑似觸電，失去生命跡象，送醫搶救。李雅靜表示已經通報工務局等高市府單位處理，她說，平日要求市府等相關單位不管是電線裸露等問題，一定要嚴加執行把關，但今天疑似因為強降雨造成淹水，導致路人發生觸電受傷憾事，目前仍在搶救，希望大家一起為他祈福。

婦人撐傘涉水突傳巨響，連人帶傘倒地不起。