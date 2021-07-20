針對鳳山婦人涉水遭觸電命危，高市議員李雅靜喊話，要求國賠。（高市議員李雅靜提供／柯宗緯高雄傳真）

高市議會國民黨黨團總召童燕珍直批，高市府治水基本功沒做好。（高雄市議會國民黨黨團提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄市19日發生大雷雨狂炸市區，釀成市區多處淹水，鳳山更有婦人疑因涉水行經漏電的路燈桿遭電暈命危。高市議員李雅靜今（20）日直批，路燈恐成殺人工具，喊話應國賠。高雄市議會國民黨黨團也怒指，過去被譏笑為市政基本功的治水，如今高雄市政府竟全數破功，危害市民生命安全，非常不應該。

李雅靜遺憾地說，路燈本是照亮道路，保護行人安全的設置，但公務單位長期漠視，認為電線裸露事小而未立即查修，如今碰到大雨來襲產生積水，卻疑似發生漏電意外事件，導致路過的無辜民眾觸電重傷，現場搶救時已失去心跳，後送國軍高雄總醫院搶救，尚未脫離生命危險。

李雅靜建議，工務單位即刻進行全市路燈、公園照明燈燈桿、公用電氣設備進行全面檢測查修，並請權責單位研議將維修孔蓋上鎖，強化防盜功能，以及將維修孔上推至100公分以上，以免幼兒有誤觸危險，並研議裝設漏電斷路器保護裝置。

針對該婦人觸電事件，市府工務局養工處等單位正著手調查，原本打算下午探視傷者，但因防疫關係而喊卡，市府與傷者哥哥見面提供必要協助。對此，李雅靜認為，若確定為路燈燈桿漏電所致，應給予醫療費用及慰問金，市府也應全力協助請求國賠。

高市議會國民黨黨團總召童燕珍直言，過去清淤防洪、基本設施維護民進黨都說是市政的基本功，還說這只是里長的工作，然而現在高市府連這些基本功都做不到，更造成市民生命財產安全受到影響，高市府應該檢討。

國民黨團提到，過去陳其邁市長競選時，都將防汛、海綿城市作為重要政見，但一場大雨還是讓市民飽受水患所苦，甚至發生漏電意外是治水防汛與基礎建設未確實檢修所導致的問題。

藍黨團還說，此新聞在PTT引起熱議跟批評，許多網友留言譴責市府「以為是落後地區的新聞」、「路平燈亮水溝通都做不好」。藍營呼籲，高市府不要辜負人民的期待，能把所謂的「基本功」做好。