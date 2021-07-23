高雄39歲高姓女子19日晚間大雨疑似觸電身亡，遺體23日一早相驗結果出爐，檢方表示遺體外觀有傷，但無法直接確定是否是高壓電導致，預定下周一再解剖複驗。死者家屬要求找出高婦致死原因，市長陳其邁也責成祕書長楊明州督導專案小組，針對全市電桿及水溝管線盤查。

針對高婦疑感電致死事件，高市府表示，將依法負起相關責任，全力協助家屬申請國賠，並由相關局處協助家屬處理後續喪葬事宜。

19日晚間在豪大雨，高婦撐傘涉水行經鳳山區三民路時，疑似觸電倒地，送醫加裝葉克膜搶救3天不治。

市府21日、23日兩度邀請第三方公正電機技師公會南區辦公處，會同台電公司鳳山區營業處至現場進行鑑定。新聞局中午也發出聲明，強調市長陳其邁已責成市府秘書長楊明州召集工務局、水利局組成專案小組，針對全市電桿、水溝管線全面巡視盤查，確保民眾安全。

工務局養工處表示，由於事故現場線路複雜，電機技師公會南區辦公處人員持續鑑定中，結果尚未出爐。