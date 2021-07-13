民進黨團今天表示，藍營4縣市委託藥廠採購BNT疫苗，是在配合國台辦演出，對此，國民黨文傳會副主委鄭照新表示，民進黨意圖抹紅國民黨，不僅沒有達到效果，反而凸顯自身在疫苗採購上的無能，痛批民進黨毫不檢討自購量極低，還忙著啟動大內宣、抹紅編故事，「別提國台辦，先把造謠的人送法辦」。

至於民進黨團宣稱購買疫苗已經告一段落，台灣將獲5000萬劑疫苗，鄭照新表示，民進黨恐小看人民的憤怒，將目前國人仍充滿疑慮、打算未做三期就上市的國產疫苗都算進目前可掌握數量。

對於民進黨團以藍營4縣市疫苗庫存量非常高為由，反駁無須委託藥廠另行購買BNT，鄭照新認為，該理由完全不成立。地方協助購買疫苗，是為了提升可供全國人民施打的疫苗數量，為全民爭取更多國際認證疫苗。

鄭照新表示，民進黨透過限制施打類別方式讓許多人打不到疫苗，用來掩蓋現存疫苗仍然不足的事實，甚至怪罪地方仍有疫苗庫存，這是可惡且心虛的政治操作，他認為，民進黨政府只要開放40至60歲在外工作主力，一周內即可打完現有疫苗庫存量。

鄭照新強調，民進黨從頭到尾只會抹紅，不會做事，藍營4縣市遵守政府程序與永齡基金會、台積電、慈濟並無二致，然而按照民進黨現有邏輯，難道BNT所簽約的一千萬劑也是配合國台辦演出？民進黨靠無端指控浪費時間，對不起每日確診死亡的同胞。

他指出，起初東洋破局根本是民進黨內部利益擺不平自己不買，莫德納AZ是英美疫苗到不了貨，難道都怪給中國大陸阻攔？過去民進黨甚至不斷謬稱BNT全是中國大陸代工生產，又說國際三大藥廠疫苗皆可不經三期就上市，當國民黨執政四縣市努力協助購買疫苗，民進黨絲毫不檢討自購量極低，還忙著啟動大內宣、抹紅編故事，他強調，「別提國台辦，先把造謠的人送法辦」。