台積電、永齡基金會採購1千萬劑BNT疫苗，已完成簽約，「宅神」朱學恒為表達感謝，各送了一對、10字花籃。不過有鑑於先前疑似因送花籃到衛福部遭檢舉，朱學恒收到中山分局的傳喚通知書，案由為「妨害公務」，網友也笑說，「終於有花店敢接朱大的案子」。

朱學恒今（19）日在臉書表示，謝謝這次拯救台灣人民，在購買1千萬劑疫苗的美事中，所有方面的功成不居、功成身退；至於其他種種，就不要出來收割吧，把該有的榮耀獻給應得的人。

朱學恒送給台積電的花籃寫著：「神山憂民切，江山護國勤」。（圖／摘自朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書）

他也謝謝台積電董事長劉德音博士、永齡基金會郭台銘董事長，並說，也許將來有一天人們會知道這一切背後的真相，而「事了拂衣去，深藏功與名」，總在茶餘後，供予後人說，多少辛酸話因果。

朱學恒送給台積電的花籃寫著：「神山憂民切，江山護國勤」；送給永齡基金會的則是：「欲行菩薩道，忍辱護真心」。

這次協助的花店也感謝朱學恒幫忙花店、花農，並向他喊話，「請您加油，正義終會勝利」。

朱學恒送花籃給永齡基金會，寫下：「欲行菩薩道，忍辱護真心」。（圖／摘自朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書）

網友也在文章下方留言表示，「鴻海、台積電和慈濟，政府不感謝你們，台灣人民感謝你」「所有幫助台灣的都給予支持及掌聲」，也有人笑說，「感謝朱大，這次應該沒有妨礙『公誤』」「應該沒有妨礙私務這種傳票吧」。