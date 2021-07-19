國防安全研究院一篇即時評析，內容表示PTT八卦版作為疫情交流平台的功能逐漸癱瘓，並稱也可能為中國製國藥疫苗銷台打開窗口；國民黨台北市議員徐巧芯今天也在臉書質疑，「這到底是誰的認知作戰？」她熬夜調查國家安全研究院列出的47個帳號背景，支持民進黨比例高達74％。徐巧芯說，這份報告把所有對政府的質疑，直接打成共產黨的對台認知作戰，荒謬至極。

以下是徐巧芯臉書內容：

國家安全研究院昨天發布一份報告，列出47個帳號，暗示他們是中共滲透進來的PTT八卦版的網軍，替中共進行認知作戰。

身為PTT長期版友，裡面有幾個帳號看過多年，心中有所疑惑。一方面，該文的方法，只是以他們是否批判台灣防疫政策，就推論是中共同路人，未免過於武斷；另一方面，這些老帳號都活躍了十幾年，印象中以前也常反國民黨、反中國，要說中共佈這個局數十年未免太不可信。

於是，我們晚上熬夜調查了一下這些帳號，一個一個從他們的推發文紀錄了解勾勒出這47人的背景。

結果意外（也不意外）的發現，裡面很多過去甚至現在民進黨的支持者，反中也反國民黨，這樣的言論要怎麼說得過去叫做「中共認知作戰」？

例如被列出來的帳號之一「Whitening」，今年還在聲援謝長廷，甚至在愛國同心會會長因新冠病毒而離世的時候推文「武漢肺炎」；又例如「gogobar」曾推文「ＫＭＴ不倒台灣不會好」，並且稱呼中國大陸為「支那賤畜」；再來像是「ilw4e」認為胡志強是垃圾、九二共識就是沒有共識、稱呼中國人「426」…..

這些言論，要怎麼跟中共同路人沾上邊？還有更多，歡迎自己看圖片。

在被國家安全研究院列入的47名中共同路人當中，反國民黨、反中國、支持民進黨的比例高達74％！

我不會定義他們都是民進黨的網軍，因為在PTT尤其八卦版上，沒罵過國民黨、反過中國、挺過民進黨的根本是稀有動物。從整個政治環境的演變來說很正常，這也是我覺得他們這樣的立場如今只是因為批判政府，就突然被抹成中共同路人很荒謬的原因。

至於該名單中的「友中」的帳號，算起來寥寥無幾，只有四個帳號，甚至有其中兩個早被八卦版鄉民質疑，並不是新聞。就連立場較挺藍的網友，也只占名單中的10％，比例相當低。

這份報告把所有對政府的質疑，直接打成共產黨的對台認知作戰，荒謬至極。呼籲民進黨政府回頭是岸，不要再搞這些五四三，勿忘林瑋豐，拜託你們停止打壓網路言論自由，背叛過往曾相挺你們的網友。