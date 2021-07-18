【LIVE直播】烟花恐成中颱？直接侵台機率高 氣象局最新說明｜2021.07.18

今年第6號颱風正式生成！中央氣象局表示，原位於琉球南方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展為輕度颱風，國際命名In-Fa（中文譯名：烟花)，預測路徑先朝北北西再轉往西北西方向移動，預計20日起逐漸接近台灣北部海面，氣象局將密切觀察對台灣影響程度。

烟花目前正以緩慢的速度，向西北偏北方向移動，近中心最大風速18公尺，瞬間最大風速25公尺。根據氣象局最新一報路徑潛勢圖顯示，烟花的走向有稍微南偏修正，逐漸向台灣靠近修正，不過由於目前移動速度緩慢，影響時間將拉得更長。預計烟花未來接近台灣時，強度有機會發展到「中颱以上」。

氣象局指出，19至20日（下周一至二）是颱風開始轉彎的關鍵時間點，路徑變動度很大，目前預期以偏北海面通過，21至22日（下周三至四）最接近台灣，未來颱風路徑仍有不確定性，但不排除發布海上警報，陸上警報則要再觀察。這段時間颱風強度還會持續增強，研判接近台灣時已是「中度以上」颱風。