受到太平洋高壓影響，全台高溫炎熱，連帶用電量預估再創新高，19日預估最高用電量3750.0萬瓩，預估用電量仍在高點。

氣象局預估，19日中午前中午前後新北市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加。桃園市地區為黃色燈號。建議減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

台電預估，19日預估最高用電3750.0萬瓩，尖峰使用率89%，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力4195.8萬瓩，預估尖峰備轉容量445.8萬瓩，備轉容量率為11.89%，供電燈號亮出供電正常的綠燈。

觀察未來一週電力供需預測，未來可能受颱風外圍環流影響，部份地區會有降雨帶來降溫，因此整體用電量最高預估3820萬瓩，較上周略降，預估備轉容量餘裕在333萬瓩至439萬瓩之間，備轉容量率落在10.02%至11.61%之間。