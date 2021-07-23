亞泥(1102)今日舉行股東會，總經理李坤炎表示，兩岸水泥需求仍在，轉投資的嘉惠電廠二廠開出，再加上另外轉投資裕民、遠東新都成長，獲利貢獻將增加，預期今年下半年營運表現將會優於上半年，今年業績表現不會比去年差。

亞泥股東會通過每股配發現金股利3.55元。亞泥109年度合併營業收入為新臺幣782億4088萬元，合併營業利益196億7013萬元。另按權益法認列的轉投資事業，遠東新世紀、裕民航運及中國山水水泥等公司營運表現亮麗，投資利益為46億3950萬元，合併稅後純益187億7380萬7仟元，歸屬本公司業主147億1048萬元。

展望兩岸水泥市場，亞泥董事長徐旭東說，國內水泥業雖有政府調控房市、營建缺工嚴重及新冠疫情持續影響等不確定因素，但在政府加速公共工程施行的推動下，全台水泥總需求預估仍將較去年成長。中國大陸得益於常態化疫情防控機制的建立，經濟展現韌性和增長動能，預計市場需求也將會全面恢復。

徐旭東董事長表示，亞泥身為全球水泥及混凝土協會（GCCA）成員，主動承諾2050年達到碳中和。今年更通過國際上最嚴格的SBTi審查，成為全球第四家，完成減碳目標設定、具體回應全球氣候控制升溫較2℃以下標準更嚴格（well-below）的水泥公司。