有民眾日前到ATM存錢時，明明存了4萬鈔票，沒想到卻退出11.8萬元，比原本存的硬生生多了7.8萬元，讓他相當錯愕。貼文一出隨即掀起網友熱議，有人打趣笑說「發文不附提款機據點，此風不可長」但也有人質疑是假訊息。

原PO昨（8日）在臉書社團《爆癈公社》PO文指出，晚間前往銀行ATM存錢，當下存了4萬元，螢幕卻顯示11.8萬元，他心想金額不對，便按下退款，不料真的退了11.8萬元出來，讓他錯愕直呼「還好這次有看存錢金額，不然平常都是沒看直接按確認…隔天又要跑趟銀行了」，並形容自己當下心情就像是「拉霸機拉到777」、「拉到大獎了」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「請問這ATM在哪裡？我也想要領一下紓困」、「我嚴重懷疑你把ATM當台子在打，可是我沒證據」、「你確定存的是ATM，不是拉霸機？」、「不知道這樣算不算拾金不昧，依法可請求獲取三成的報酬」、「如果今天是吐個一億，明天銀行經理就會跪在你家門口等你起床」。

不過也有人質疑真實性，「身為一個從業多年的銀行員，我必須說，ATM存錢的時候，在你按確認之前，現金是一直在鈔匣裡面的，不會變少更不可能會變多，結論就是這篇是唬爛的」、「以ATM的設計來說，絕對不可能發生這種事」，但原PO強調確有此事。

原PO隔天跑了一趟銀行後指出，當下現場有20位民眾排隊，不過當他向警衛表明是來「還錢」的之後，就立刻獲得受理，原來是上一位民眾存了15萬元，按下退款後只退了7.2萬元，剩下的7.8萬元卡在軌道出不來，「後來我就在不知情的情況下存入4萬元，因此螢幕上的金額才會顯示為11.8萬元」，而這個月碰巧是原PO生日，銀行也送上一個生日蛋糕作為酬謝。