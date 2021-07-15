關島推動AIR V&V疫苗旅遊計畫市場需求暢旺，旅遊業者推出的機加酒產品熱銷。雄獅(2731)表示，首波4航次的5天及第二波的22天商品共774席均已完售，第三波的3航次7天商品收訂率已逾7成，對此再推第四波4航次5天商品因應，持續挹注營收動能。

雄獅表示，首波4航次的5天4夜機加酒商品共439席皆完銷，第二波主打的22天商品因需求旺盛，對此緊急申請加大機型為A330-300，305席可售機位亦已售罄，預期將是疫情以來桃機載客數最多的航班。參加旅客多為親子及青壯年族群，50歲以下者高達75％。

而雄獅第三波推出的4航次7天機加酒商品，目前收訂率已超過7成。有鑑於市場需求蓄熱，雄獅本周再推第四波的4航次5天4夜產品，目前尚在預購階段，將因應市場需求快速反應調整供給，以滿足旅客需求。

雄獅表示，第四波商品主打天數縮減為5天，主要由於越來越多企業對於鼓勵員工前往關島施打疫苗表達興趣，從個人報名增加、企業分批報名現象可看出此一新趨勢，因此以最短天數包裝商品以符合旅客需求，若全部完售預估席次將近2000席。