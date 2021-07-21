機組員檢疫政策又有更動，有機長不滿政策朝夕令改，16日發布新公文21日就立馬生效，質疑中央沒有配套措施就改變檢疫規範，讓機組員無法招架，該機長表示原本接種完兩劑疫苗且抗體陽性，回台僅需7天自主健康管理，再加第7天的PCR檢測即可，現在變成一回台就需要PCR檢測，檢測結果須半天才能出來，這之前要隔離且不得與家人接觸，令機長怒言「這半天要去哪？」

徐姓機長表示，中央原先規定機組員完整接種兩劑疫苗後，入境僅需7天自主健康管理，結束後PCR檢測陰性，不需居家檢疫，但中央16日臨時發布政策異動的公文，21日立馬執行，公文指出長程航班接種兩劑疫苗且抗體陽性者，調整為入境後需做PCR深喉唾液檢測，加上7天加強版自主健康管理，第7天後需要再做PCR鼻咽檢測，令人質疑的是，中央更要求機組員當天未取得陰性報告前，不得離開居所且不得接觸同住者。

徐姓機長抨擊，防疫旅館是給居家檢疫者居住，若檢測結果需半天的時間才出爐，這一天既不能回家、也不能住在防疫旅館，那應該去哪？尤其需搭乘大眾交通工具的機組員更是無所適從，他舉例，有空服員21日從美國返台即面臨新政策，原本計畫搭乘高鐵回南部，又被新規定強制留在旅館一天。

徐姓機長無奈的說，從去年以來，機組員的人權被嚴重剝奪，除了極少數不守規矩的案例，大部分人都是嚴守紀律，不少人的父母生重病無法探視，有人也見不到父母的最後一面，實在心酸，他更直言，中央心疼醫護人員每周戳鼻戳到哭，便修改院內採檢標準，難道機組員一周內需戳鼻2次就不惹人心疼嗎？