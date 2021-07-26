縣府提醒，民眾前往接種COVID-19第2劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及「健保卡」。（縣府提供）

民眾超關心何時打第2劑？金門衛生局：間隔10至12周

第2劑疫苗到底甚麼時候打？民眾詢問電話打不停。金門縣衛生局表示，根據中央流行疫情指揮中心宣布，不管是打莫德納或AZ，第2劑施打時間均往後調整間隔10至12周，請鄉親多加留意 ，屆時可逕洽10家合約院所預約接種。

縣衛生局說明，中央流行疫情指揮中心基於儘速提升國人COVID-19疫苗第1劑覆蓋率，建構群體保護力的考量，以及因應政策需要，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議決議，除第1類接種對象、國籍航空機組員、孕婦及6月9至7月9日第1至第3類對象已接種第1劑莫德納疫苗者，第2劑莫德納疫苗維持於間隔至少28天後接種外，其餘已完成AZ疫苗或莫德納疫苗第1劑者，與第2劑之接種間隔皆調整為10至12周。

該局指出，民眾可檢視接種紀錄卡第1劑的接種時間，自行往後推算可接種第2劑的時間，例如：接種第一劑時間為6月16日星期三，往後推算10至12周則為8月25日星期三至9月8日期間可接種第2劑，屆時可逕洽10家合約院所預約接種。

但民眾若有出國及就醫等急迫性需提前接種者，可提出相關證明文件如機票等或經醫師評估有就醫急迫性，各合約院所將酌情提供接種。

縣府提醒，民眾前往接種COVID-19第2劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及「健保卡」。若「COVID-19疫苗接種紀錄卡」遺失，可返回第1劑接種之醫療院所補發，再完成第2劑接種，並妥善保存相關紀錄卡。