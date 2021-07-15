為體恤防疫期間，家長或監護人需在家照顧孩童，中央提供國小以下孩童及國高中(含五專前3年)身心障礙學生每人1萬元的孩童家庭防疫補貼，至昨日(15日)為止發放剛好滿月，申請率已達94.41%。還沒請領的民眾能有更方便的選擇，從7月15日開始，可至郵局臨櫃領取。

教育部表示，於6月15日起推出行政院孩童家庭防疫補貼網（10000.gov.tw），6月18日起3家金融機構ATM機臺也加入服務，統計共有2種領取管道，合計1個月期間，領到10000元孩童家庭防疫補貼的比例達94.41%，共2159651人受惠。

7月15日起新增一領取管道，申領人(包括父母、監護人或實際照顧者)可到郵局臨櫃辦理，申請補助記得攜帶完整的下列證明文件，以利郵局櫃檯快速作業：

一、孩童已領有健保卡者：請攜帶孩童健保卡正本，及申領人本人之身分證正本或居留證正本至郵局櫃檯辦理；二、孩童從未有健保卡者：請攜帶有孩童之戶口名簿正本或孩童之身分證正本，及申領人本人之身分證正本或居留證正本至郵局櫃檯辦理。

目前全台共有1299個郵局營業據點，從7月15日起至9月30日止，加入服務列，請領補助的民眾可就近辦理申領作業，但也提醒民眾申領時請務必遵守中央流行疫情指揮中心相關防疫規範。