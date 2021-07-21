歐盟公布最新碳關稅草案，立法院副院長蔡其昌今邀集黨籍立委，要求行政院儘速將《溫室氣體減量及管理法》修正調整為《氣候變遷行動法》，完備台灣碳定價法規並儘速執行，以接軌歐盟及國際碳關稅；同時，協助產業低碳轉型，研議台灣實施碳邊境調整機制，讓淨零路徑納入各部會政策，財經部門更別再只是當路人。

歐盟日前公布「Fit for 55」氣候計畫，並提出「碳邊境調整機制」法案，預計自2026年起，將對出口至歐盟的高碳排產品課徵碳關稅。面對歐盟新制，蔡其昌今邀集黨籍立委洪申翰、蘇巧慧、林楚茵，對政府提出呼籲。

蔡其昌指出，過去企業大多將氣候問題當作影響自生形象的事，但當歐盟訂定「碳邊境調整機制」後，碳排政策就變成延續企業生存的問題，碳排不再是零成本，同時也會成為企業競爭力與獲利的來源，政府在這時候有必要扛起氣候行動的最大責任。

蔡其昌強調，首先是《溫室氣體減量及管理法》，從內容、規模層次都必須進行修法，目前大概有7個對應法案在立法院排審中，環保署也正研議中，而法令的內容都將引導整個社會及企業的改變，這是非常重要的事情，「從社會正義、健康生活的角度，如果關心這件事，你就不會是氣候行動的局外人」。

「財經部門別再當路人！」蔡其昌表示，除了《溫室氣體減量及管理法》的修正，另外有三件事政府也必須同步進行，分別是完備台灣碳定價法規並盡速執行，以接軌歐盟及國際碳關稅；提出具體方案協助產業低碳轉型，研議台灣實施碳邊境調整機制；把淨零路徑納入政府各部會的政策。

洪申翰則提醒，自從歐盟制定「碳邊境調整機制」法案後，美國及日本紛紛表態願意跟進的意向。由於該法案規定，出口商若能證明產品在原產地國已負擔碳價，則可享有責任碳稅的減免，最多甚至可免徵碳稅，這顯示新一波的全球產業鏈供應戰已經出現轉變，出口導向的台灣有必要對此做出因應。

洪申翰指出，《溫室氣體減量及管理法》全面翻修將是邁向淨零碳排的重要關鍵，但目前只聞樓梯響，這些都是因應歐盟碳關稅的必要制度。他強調，去年有20位跨黨派立委提出《氣候變遷行動法》草案，其中包含碳費制定等內容，呼籲環保署也應儘速推出對應法案，經濟部、財政部等財經部會也不能再置身事外。