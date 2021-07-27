防疫降為二級警戒，台北市托嬰中心、幼兒園、補習班即日起恢復收托，議員許淑華指出，北市府5月底開設捐款專戶，入帳4.4億元，但北市府竟要高中以下學校學生自備隔板，幼兒園則要求老師在復課前做好隔板，痛批將各界的愛心捐款扣在市府，市府防疫工作還要加強。

許淑華指出，她在5月底就收到家長反映，擔心復課後孩子在校用餐會有防疫問題，於是建議北市針對幼兒園和各級學校購置防疫隔板，沒想到北市府最終決定高中以下學校的學生自備隔板，或是停課期間自己做，幼兒園則要求老師在復課前做好隔板。

許淑華說，比較其他縣市的做法，例如基隆市長林右昌就宣布，基隆已經為國中小學購置了3萬個用餐防疫隔板、幼兒園也購置5230個，對比之下，台北市防疫整備顯然還不夠 。

許淑華直言，北市府5月底有開設「covid-19疫情防疫及照顧服務」捐款專戶，到本月15日為止共入帳4億4千多萬元，可動用餘額還有1億，要為北市公立國小、公立幼兒園共13多萬名孩子購置防疫隔板綽綽有餘。

許淑華質疑，為什麼要將各界的愛心捐款扣在市府？而不是儘速動用來照顧孩童的健康？確保孩童就學安全無虞是北市府的責任，怎可將準備防疫用品的責任丟回給學校與師生？

許淑華強調，家長最擔心的就是孩子的健康安全，北市府應將各界的防疫善款發揮到最大功用，請柯政府參考其他縣市的做法，為孩童添購用餐防疫隔板，照顧孩童、讓家長們沒有後顧之憂。

對此，北市副市長蔡炳坤指出，先前國中會考就有送考生隔板，停學期間他們也有製作隔板教學影片，未來開學後若真的有需求，市府將和教育局研議考慮贈送，相信這對他們來說也是一個滿好回憶，也可以提醒要確實做好防疫工作。