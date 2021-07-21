如今國內疫情雖有緩和跡象，國外卻正面臨印度Delta變種病毒的威脅，歐洲、英美等地確診數再起，如何對抗這種傳染力更強的病毒，成為全球關注的焦點。美國近日傳出好消息，根據最新研究顯示，一種名為「S2H97」的「超級抗體」，可有效對抗COVID-19等多種冠狀病毒，將有助於開發新式的治療方式及疫苗，並為未來可能出現的冠狀病毒做好準備。

根據《自然》期刊報導，美國福瑞德·哈金森癌症研究中心的生物化學家，從曾感染過COVID-19或SARS的受試者中，取得12種抗體進行檢驗，其中以「S2H97」的表現最為突出，可有效抑制多種COVID-19變種病毒在細胞間的傳播，並保護實驗室的倉鼠不受感染。

研究人員指出，「S2H97」之所以如此有效，在於它鎖定了病毒DNA中一個藏得很好的區域，這個區域平時是看不見的，在病毒正要感染細胞時才會出現。透過這樣的鎖定方式，讓「S2H97」能夠有效對抗多種病毒，並有機會運用在乙系冠狀病毒屬支系B的疫苗中。

針對這項研究成果，加拿大薩克其萬大學的病毒學家班納吉（Arinjay Banerjee）表示，找到「超級抗體」自然是好消息，但如何面對我們還不知道的病毒，將是更重要的問題。研究人員則回應，雖然難以檢驗抗體對於未知病毒的功效，但可以確定的是，這樣的發現將有助於改善現有的治療方式及疫苗，並為下一個可能出現的冠狀病毒做好準備。

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