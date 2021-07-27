大陸《新京報》官網報導，第23屆中國科協年會27日開幕。中國科學院院士、中國疾病預防控制中心主任高福主旨報告時指出，注射新冠疫苗可以給大家提供最基本的基礎免疫，減輕疾病負擔的效果非常明顯。和第二波疫情相比，第三波疫情出現以後，發病人數中的死亡人數明顯減少，所以疫苗可以防重症、防死亡，要呼籲世界共用疫苗。

高福介紹大陸新冠疫苗接種進展表示，目前，大陸累計接種新冠疫苗逾15億劑次。同時，世界上26.3％的人接種過一劑新冠疫苗。

高福說：「我們在研發疫苗、注射疫苗的時候出現了一些變異株。面對這些變異株，疫苗管用嗎？這是大家一直思考的問題。」疫苗最好的效果是防感染、防發病、防傳播、防重症和死亡。注射疫苗可以給大家提供最基本的基礎免疫，減輕疾病負擔的效果非常明顯。

他說，現在新冠疫情在全球的第三波流行已經開始。「英國真實世界研究（即在真實世界環境下蒐集與患者有關的資料，通過分析獲得醫療產品的使用價值及潛在獲益或風險的臨床證據）最近50天的資料顯示，和第二波疫情相比，第三波疫情出現以後，發病人數中的死亡人數明顯減少，所以疫苗可以防重症、防死亡，現在要呼籲世界共用疫苗。」

高福說，中國在病原微生物和免疫學研究的長期投入發揮了重要作用，基因組測序的及時分享，為全世界研發疫苗爭取了時間。大陸發揮體制優勢，進行聯防聯控、群防群控，成立了疫苗專班，部署了5條疫苗研發技術路線，中國疾病預防控制中心、中國科學院武漢病毒所為中國生物、科興提供了早期生產疫苗的P3實驗室，搶出了兩三個月的時間。目前已有7款大陸國產新冠疫苗附條件上市或者緊急使用。

高福說，mRNA疫苗在中國5條新冠疫苗研發路線中有布局，但還在進行臨床試驗，沒有走在前面。他希望大家關注mRNA技術為未來生物醫學、人民健康帶來的各種機遇。

他表示，目前疫苗研發情況良好，但也有值得思考的問題。人類至今也沒有研製出一款通用疫苗，可以防護所有冠狀病毒。他提醒年輕人，要善於思考和總結，回歸科學，向科學要答案。