國民黨主席江啟臣昨呼籲政府，開放民間、地方政府採購疫苗，期盼蔡政府比照台積電、永齡基金會等前例，儘速完成藍營4縣市申購疫苗的行政程序，遭民進黨以疫苗足夠的理由拒絕，對此，藍委李貴敏傻眼表示，明明台灣民眾疫苗覆蓋率落居世界末段班，只能仰賴國際友邦捐贈，但民進黨團竟宣稱政府已掌握4457萬劑疫苗，接種疫苗量已足夠？這不是睜眼說瞎話嗎？

對於台積電、永齡公告各捐贈500萬劑BNT疫苗，李貴敏昨（14日）在臉書發文表示，好不容易讓解決台灣疫苗嚴重短缺的亂象露出曙光。然而，民進黨政府卻又隨即以「現階段沒有必要開啟新專案」為由，拒絕地方政府聯合採購BNT疫苗的要求。更讓人傻眼的是，明明台灣民眾因為政府宣稱已購置的疫苗遲遲無法如數抵台，以致疫苗覆蓋率落居世界末段班，只能仰賴國際友邦捐贈，但民進黨團還是宣稱政府已掌握4457萬劑疫苗，接種疫苗量已足夠？這不是睜眼說瞎話嗎？人命關天，我們更要嚴厲譴責這種疏漏顢頇的政府與施政態度！

李貴敏痛批，台灣疫苗短缺，讓民眾已經沒有了選擇的權利，也導致各地搶打疫苗亂象叢生，還要大排長龍等候施打殘餘疫苗。究竟自購疫苗何時能如數抵台，政府迄今沒有承諾，執政黨竟然自行宣布疫苗夠了？

對照衛福部長陳時中5月時誇口台灣向國際洽購疫苗加上國產疫苗數量，李貴敏直言，結果疫情一來，立刻被打臉、被打回原形。民眾只想知道，民進黨這種虛妄的自信心是哪裡來的？是被自己的認知作戰洗腦嗎？還是不懂料敵從寬？？

李貴敏嘆，但是政府看不見，民眾都看在眼裡；主政的民進黨政府至今除欠缺視野，也毫無產業與國家安全策略性布局能力，只知校正回歸。她批，善良的台灣人民到底要忍受到什麼時候？

李貴敏呼籲政府，別再卡關縣市政府、也別再卡關民間企業，只要比照辦理就行了，人民不期待「有政府、會做事」，只要「有政府、別擋路」就成了。疫苗多多益善，盡速開放民間順利自購國際合格疫苗才是正辦！