國民黨立院黨團質疑高端疫苗審查不透明，昨按鈴告發多名衛福部官員，衛福部長陳時中昨說此舉讓做事的人「心灰意冷」。國民黨主席江啟臣今天在廣播節目《千秋萬事》受訪時說，「心灰意冷」是繼「居心叵測」之後又一說法，他直批陳時中「心機重」，身為公僕到底是幫人民做事還是服從上意？

國民黨屢次要求公開疫苗採購價格，被陳時中指是「居心叵測」，國民黨到地檢署按鈴告發高端疫苗審查過程黑箱，陳時中則說這會讓做事的人「心灰意冷」。

江啟臣表示，人民現在要的是安全有效且足夠的疫苗，而不是跳過程序讓高端疫苗過關，人民有一窩蜂跑來要求政府趕快讓他們打高端嗎？意願調查顯示是國際品牌都不要，趕快給打高端嗎？這些高官又有多少人把手臂留給國產？

江啟臣也說，自己的服務處電話都被打爆，被罵死了，連打不到疫苗都要罵在野黨，民眾還氣憤說是要逼他們打國產，讓他哭笑不得，在野黨怎麼會逼民眾打，「是政府逼大家」，所以國民黨才要提告，因為立法院年初就要成立調閱小組，卻都不開會，在立法院要怎麼查？立委平時審國防外交預算，都能看到機密預算，疫苗採購卻比軍購還要機密，立委都不能看，究竟什麼不可告人？

江啟臣說，全世界主流的疫苗，沒有哪個疫苗是沒經過三期就拿到其他國家的EUA，高端甚至連二期有沒有完成都不知道，二期真正解盲了嗎？根本是全世界最低標的EUA給法，可以這樣給？

前副總統呂秀蓮喊話民進黨員都該帶頭施打國產疫苗，「效忠蔡總統」，江啟臣說，如果效忠可以加持疫苗保護力，那也太神奇，民進黨那麼挺，都可以跳過這些步驟給他EUA，那就去把支持力秀出來，都打國產疫苗。

江啟臣表示，「對人民來講，關心的還是疫苗有沒有效，能不能保護我，不是我去保護疫苗」，政府卻好像有政治力加持就能加強保護力，有效忠愛國心，效力就能百分之百一樣。