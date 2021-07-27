國民黨主席選舉因疫情影響，傳可能延期到9月進行投票，黨主席江啟臣近期勤走桃園，被認為布局參選2022桃園市長，江啟臣今接受專訪時，澄清該則新聞為「子虛烏有」。對此，媒體人韋安坦言，國民黨內有某派系想搶黨主席之位，他認為這次的黨主席之爭，「看來會有一場大火拼」。

對此，韋安27日在臉書表示，國民黨某系想搶黨主席的位子，故意放話説江啟臣已在佈局選桃園市長。還派「愛將」文傳會副主委鄭照新，駐點桃園，密集拜會桃園市、龍潭、八德、中壢等地議員。針對桃園生態、地方結構、選舉可能性等搜集情資。但鄭照新反嗆，自己至少十年沒去過桃園八德。

國民黨。（資料照片）

韋安也說，國民黨這次的主席之爭，看來會有一場大火拼。有實力就選，何必鬼鬼祟祟地一直放話？這種放話文化，只會讓藍營青年對宮廷文化失望。國民黨民調為什麼起不來，也和這種只會捅刀，不敢作戰的低級文化有關。

江啟臣今接受《POP撞新聞》專訪時則回應，該報導「子虛烏有，甚至覺得是杜撰，別有用心。」江啟臣說，他當黨主席去各地很正常，且去桃園的活動跟拜會反而比其他地方少，更沒有助理去常駐。他也強調，2022光復北台灣，鞏固中台灣，深耕南台灣，11個縣市要連任很有信心。