高端新冠肺炎疫苗7月18日通過專案製造審查案後，衛福部長陳時中25日又宣布，傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）同意國內開放AZ跟莫德納疫苗混打，並納入高端疫苗為公費疫苗。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，開放混打的關鍵，就是因為疫苗不夠，他分析疫苗到貨時間後指出，8、9月疫苗可能缺貨，但民進黨的疫苗施打列車已經停不下來。

吳子嘉26日在政論節目《關鍵時刻》中表示，事出必有因，這個混打的決定很突兀，而這中間就一個關鍵的問題，就是疫苗缺貨，「自己買的疫苗不見了？買到太空去了？」原來講的莫德納也不提了，現在變成只能提BNT和高端，「我判斷就是8月份沒有貨了，米缸的米已經空了」。

吳子嘉認為，9月份可能到貨，可是還要封緘、檢查，開始要接種大概要等到9月底10月初了，也就是說8、9兩個月可能是缺貨，現在執政黨沒面子，因為他這個列車已經開動了，現在都每天都很多人排隊要打疫苗，「我那天去打，就排了一大排，每天很精采，都有畫面展現出來，突然間沒了，變成空包」。

主持人劉寶傑則說，「而且現在沒了，剛好是輪到青壯年，20歲到40歲的沒得打」。同時，對於衛福部開放疫苗混打的目的，吳子嘉也感到十分擔心。