媒體報導國民黨主席江啟臣近期勤走桃園，被認為布局參選桃園市長，對此，江啟臣今接受《POP撞新聞》專訪時，澄清該則新聞為「子虛烏有，甚至覺得是杜撰，別有用心。」

江啟臣說，他當黨主席去各地很正常，且去桃園的活動跟拜會反而比其他地方少，更沒有助理去常駐在那，被點名的文傳會副主委鄭照新還發臉書痛批，江也跟他還開玩笑說，「要跟老婆解釋一下跑去哪裡。」

江啟臣強調，目前根本就沒這回事，這樣子報導有沒有目的不知道，但是不實就必須澄清，2022黨會有策略跟考量，作為政黨就是努力去贏2022選舉。

主持人黃暐瀚也問江若連任對於桃園有何考量？江表示，黨會有機制，提名也必須經中常會通過，黨主席會有想法或布局，但要依照黨內制度。2022重點就是光復北台灣，鞏固中台灣，深耕南台灣，11個縣市要連任很有信心，還要提名另外11個縣市，怎麼布局，黨內要好好思考。