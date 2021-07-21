北市萬華警分局劉姓交通警員，因6月日本政府首度贈送AZ疫苗時，在LINE群組中轉貼日本外相說「台灣政府沒想要很多(指疫苗)，只要6月擋一下就好」，遭警方依散布假訊息送辦，台北地檢署認為，該篇轉貼文與疫情無關，且劉員7小時後就收回訊息，沒有犯意，21日將劉員不起訴。

疫情嚴峻，台灣疫苗短缺，日本6月初捐贈124萬劑AZ疫苗給台灣，不久網路就流傳日本外相茂木敏充在日本國會備詢影片，並翻譯茂木敏充說「台灣政府沒想要很多，只要6月擋一下就好」，引起台灣輿論嘩然。蔡政府認定此為假訊息，要求警方嚴查嚴辦。

其中，劉姓交警就6月8日凌晨，在同事的LINE群組「萬華吃喝玩樂（不談公事)」，轉傳這段影片連結，結果被「自己人」檢舉，萬華警分局依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》散布疫情謠言或不實訊息等罪，將劉員函送台北地檢署偵辦。

檢察官庭訊時，劉坦承他因在其他群組看到這個影片連結後，點進去看發現日本TVB新聞報導，但他不懂日文，誤認內容是真的，才轉發到其他群組，後來發現影片翻譯可能有問題，所以當天早上7時多就收回訊息。

檢察官認為，《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》、《傳染病防治法》的處罰規定，應僅限於有關「流行疫情之病例數超過預期值或出現集體聚集之現象」的謠言或不實訊息，雖劉員轉貼的訊息不實，但內容與疫情無關，且劉警在轉貼後7小時即自由收回，應無犯意，依罪嫌不足，將劉員不起訴。