新竹市「7月光臨藝術節」因疫情升溫喊卡，不過，部分已陸續施工的靜態光臨藝術裝置並未立即拆除，包括隆恩圳、東門城圓環的光展藝術裝置近日已試燈，光景怡人、賞心悅目，市府表示將視疫情降級、解封作檢討，推出戶外靜態裝置讓民眾欣賞、紓壓。

新竹市籌辦1年的台灣燈會，在今年1月中旬前，市府都還在緊鑼密鼓的施工中，不料，1月12日爆發部立桃園醫院新冠肺炎院內感染事件，且病毒擴散速度快，不得不於1月19日宣布台灣燈會停辦。

當時市府除各局處同仁全體投入，還召募了1萬6000人次的志工，6大燈區的硬體工程多接近完工，交通疏運規畫也已完成，突然喊停，許多民眾都相當失望。

市府所作的民調顯示，有多達7成民眾，希望要讓台灣燈會活動延續下去，也因此，市府對於藝術家們精心製作的光雕等作品，積極評估用適當方式來呈現藝術家們的作品，因此在疫情降溫後再規畫「光臨藝術節」。

今年4月的兒童節連假及5月勞動節連假，市府都已預告了光臨藝術節的舉辦，甚至已有包括光雕秀等部分作品先行亮相。

市府規畫的光臨藝術節坐落於東大光廊、隆恩圳燈區等5個區域，長達2個月的類常態展將以城市型展區為概念，邀請民眾走入古城，透過光的藝術欣賞建築之美。不料，此波疫情來的更快更急，光臨藝術節硬體工程已進行中，但市府最後還是忍痛喊卡。

不過，包括隆恩圳與東門城圓環硬體並未拆且仍接上了燈具，近日在疫情降溫且微解封後更試燈展現光展美景，民眾在疫情警戒降級後，可保持距離、戴上口罩前往欣賞，紓解2個多月來在家防疫的苦悶心情。