台灣民意基金會7月份民調出爐，民調顯示，28.3％支持民進黨、21.9％國民黨，與6月份相比，民進黨成長5.7個百分點、國民黨增加3.5個百分點。對此，國民黨青年部主任陳冠安直言，在美麗島與台灣民意釋出民調後，顯示藍白之間仍有差距的數據時，果不其然，民進黨昨天又釋出一份「內部民調」，指出民眾黨支持率快超越國民黨，他認為背後有綠營的操作，目的製造國民黨衰退、民進黨屹立不搖的印象，讓藍營陷入自我內耗，給綠營喘息的機會。

看完這份民調，陳冠安隨即在臉書發文表示，很多人勢必會問，為什麼民進黨還是支持率最高？成長幅度最多？其實關鍵就在於歷經6月的雪崩潮，泛綠支持者出現危機感，因此可以看出，民進黨雖然成長5.7%，但泛綠的時力與基進卻合計下降5.3%。也就是說，民進黨支持率提升的來源，很可能主要來自於其他泛綠小黨。

陳冠安稱，從藍綠白基本盤來看，民進黨支持率雖然看似提升，但泛綠基本盤其實是沒有變化的，民進黨、時代力量與基進黨在6、7月的支持率總和都在32%左右，並無成長，支持者只是在泛綠政黨流動。但這相對於疫情前的4成多，很顯著的，泛綠基本盤出現重大萎縮的現象。

整體而言，陳冠安認為，從大趨勢來看，國民黨自去年敗選以來，支持率是從12.5%成長到21.9%，增加幅度近1成；民進黨從41.1%下滑到28.3%，衰退超過1成；而國、民兩黨差距更從28.6%縮小到6.4%；另一方面，民眾黨從9.3%微幅成長到11.3%。倘若以基本盤來看，泛綠陣營從快過半的48.1%劇跌到32.8%。以選民比重來換算，歷經一年多的政治攻防，綠營其實已然流失將近300萬左右的支持者。

倘若民調數據顯示綠營衰退、藍營成長，那為何近來會有許多國民黨支持率委靡或崩盤的傳言？陳冠安直言，一言以蔽之，這其實就是綠營刻意操作的假議題。在美麗島與台灣民意接連釋出民調，顯示藍白之間仍有差距的數據時，果不其然，民進黨昨天又釋出一份「內部民調」，指出民眾黨支持率快超越國民黨，收穫淺藍和中間選民的青睞。而從網路觀察來看，這波國民黨支持率下滑的輿論導向，很多其實是潛伏在藍營社團的假帳號所帶動。反串操作，從卡神到林瑋豐等事件，已然是證據確鑿的網路手法。

陳冠安分析，泛綠萎縮的真實數據，自然就讓綠營必須透過網軍來反串操作，製造國民黨衰退、民進黨屹立不搖的印象，讓藍營陷入自我內耗，給綠營喘息的機會。這種操作方式，相比於實際解決民生問題，顯然更為綠營所愛。