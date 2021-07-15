民進黨正國會派系立委今召開攸關紓困的「補強紓困安全網系列記者會」；立委陳亭妃表示，民眾的牌照稅、燃料費，因應三級警戒，應思考按比例給予減免，以符合公平性。交通場站也受到很大的影響，人流尚未恢復，應給予更多租金、權利金的調整，不要讓他們苦撐。

立委陳歐珀強調，「正國會是執政黨的改革派」，希望相關部會滾動調整，能給予業者及時紓困，避免倒閉潮。

今天出席立委包括陳亭妃、余天、陳秀寳、陳歐珀，邀請國光客運副董事長王應傑、小客車租賃公會全國聯合會理事長林建良、遊覽車客運商業同業公會全聯會理事長魯孝亞、汽車貨櫃貨運公會全聯會秘書長李昭功與會。

陳亭妃說，政府應更彈性，協助撐住交通運輸業，「不要疫情結束發生遊覽車業、客運業倒閉潮」，駕駛的紓困補助是救急錢，不能再拖，應及時紓困。

王應傑說，今年與去年的衝擊最大的差別在於三級警戒，客運沒有現金收入，但內外勤員工的薪資、保養、折舊、保險、場站租金還是持續支出。三級警戒兩個月內，一家公司可能就損失近億，去年紓困貸款未償還，今年收入卻更慘，更還不了。

他強調，一家大企業兩、三千名員工，若倒閉非同小可，「政府挺銀行，銀行挺企業，企業照顧員工」，交通部運用政府基金做擔保，協助客運業周轉，才能撐到交通流量恢復。

余天說，三級警戒下，客運業者營收比去年差「有夠多」，可以說是「懸崖式下滑」，目前的補助非常不夠。既然要紓困，紓困方案的資金，就要給真正需要的人去拿到，才是真正紓困，不要這個也不給、那個也不給。

林建良說，小客車租賃業者的生意幾乎停擺，受影響程度是去年的3倍以上，但是今年的紓困方案卻不如去年。去年方案有駕駛人補助每個月3萬、從業人員的培訓課程每月最高1萬8960元、信保基金擔保貸款、牌照稅全年減半等。

魯孝亞說，許多業者至今未收到紓困的營運補貼，沒有收入的情況下，也難有能力繳牌照稅和燃料費。即便有每車每月6千到1萬的補貼，3個月補助3萬，但燃料費及牌照稅就要繳2萬4千元。疫情下，遊覽車要復甦絕對不可能比其他行業快，呼籲政府減免至少今年後半兩季燃料費、一季牌照稅，再減輕遊覽車業的負擔。

他說，遊覽車業也是最需要貸款的行業，遊覽車業中以個體戶居多，1萬5千多輛車，就有6到7千台是個體戶，一輛車每個月原本就要繳12到15萬的貸款，對個體戶來說的確吃不消。

陳歐珀表示，今年小客車租賃業在紓困4.0精進方案中才被納入，然而機車租賃業尚未納入，相關單位應盡速修訂。他已提出「機場商業服務設施紓困減免」預算提案，也爭取「鐵路場站商服設施租金及權利金減免」，交通部加速作業。

李昭功認為，好不容易等到紓困4.0補助，抄襲去年紓困3.0，曾透過立委尋求沿用去年汽燃費50％減免，交通部回應，要提出相關數據給公路總局評估參考後，「等到你們討論完，我們這行業可能就垮掉了」。

李說，疫苗接種方面，貨櫃運輸業夾在海、陸運中間變成孤兒，希望能列入第七類，目前他們僅完成造冊，尚未施打。

陳秀寳說，交通部應做營業車主後盾，審慎評估「運輸業全面減免汽燃費」方案，並與衛福部協力打造運輸業的防疫安全路網，讓民眾放心出門，讓駕駛安心工作。