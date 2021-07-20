高教工會今(20)日表示，近日收到一名越南籍外籍生來信求助，原本打算暑假工讀，疫情導致完全找不到工作，家境不理想的她，生活將近入不敷出，苦不堪言。會方因此呼籲教育部與勞動部，將紓困學生納入境外生群體，助其度過難關。

高教工會表示，近來收到不少與這名越南籍外籍生相同際遇的求助訊息，對於境外生的處境，自去年疫情在全球爆發後，世界上許多國家，對於留學生多有提供與本國學生一致或甚至是特別的援助。

東華大學法律系副教授張鑫隆以日本為例，提到日本政府絕大部分援助措施均不分國籍，留學生與日本學生一體適用，每人提供10萬圓日幣的補助，申領對象則為得靠自己打工供給5成以上生活費和學費的學生，甚至就讀學校均另給予留學生特別紓困援助，甚至募款提供救助獎助金。

高教工會認為，無論是外國移工也好，境外留學生也好，他們跟國人一樣，都是在此生活的人，也是維持整體社會運作不可或缺的一分子，因此希望能將其納入紓困，才能達到所謂「同島一命」的真正意義。

高教工會因此向教育部與勞動部提出3點建議，呼籲在疫情期間協助在台境外生：

1、教育部對於因疫情因素而經濟受影響之大專學生，現行所提供的「緊急紓困助學金」及「校外住宿租金補貼」等教育紓困措施，應不區分本外，回歸依照學生遭遇之經濟衝擊和必要性來提供紓困。

2、對於因疫情導致暑期減少工作所得之勞工（包含有兼職需求的本外學生），若其尚未領得任何紓困補助，進一步規劃提供其他可能的紓困措施。

3、長遠來看，《就業保險法》針對適用對象進行限縮的作法未來應一併修法改變。