惟仕同濟會助學送暖，捐雲林家扶15萬元助學金。（雲林家扶提供／張朝欣雲林傳真）

彰化惟仕同濟會在疫情期間送暖，26日捐贈15萬元助學金給雲林家扶中心，會長蔡秋鴻強調千萬別因疫情而讓家扶學子升學受挫，請大家持續發揮愛心「疫情同心一定行，家扶助學不能停」。

雲林家扶主任廖志文表示，再過1個月就要開學了，雲林家扶每學期約需500萬元助學金，讓近500名高中職大專生能安穩就學，但至今僅籌得250萬元，盼望大家送暖不要停，家扶學子才能放心就學。

惟仕同濟會創會會長林明茂說，疫情對大家影響甚鉅，環境愈是艱困就愈要關注弱勢兒，教育是脫離貧困最快的捷徑，不能因為疫情因素讓這些孩子失去升學受教機會，惟仕同濟會夥伴將會持續支持家扶兒放心求學。

家扶服務家庭林媽媽謝謝家扶每學期發送助學金，大大減輕家庭的壓力，更謝謝惟仕同濟會伸出援手，幫助孩子可以堅定求學，有朝一日孩子有工作收入，一定會感恩圖報回饋社會，讓這份愛心永續傳承下去。