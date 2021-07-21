台北市民對於選區立委問政評價最新民調19日出爐，國民黨立委蔣萬安整體評價最高；日前中正、萬華區立委林昶佐則不僅居於末位，在自己的選區中更是最低分。名醫沈政男直言，選民是不是已經在疫情當中覺醒了？光是只會喊喊意識形態口號的政治人物與政黨，在後疫情時代這些人就要被淘汰了，只有具備科學治理能力的人，才能解決問題。

國民黨立委 蔣萬安。(圖/本報資料照)

根據《ETtoday新聞雲》民調中心19日公布台北市8位立委最新民調，在台北市現任立委的問政表現的評價方面，評分1到10分，蔣萬安整體評價最高有6.39、民進黨立委何志偉5.25、民進黨立委高嘉瑜為4.93、民進黨立委吳思瑤4.88、國民黨立委林奕華4.67、國民黨立委費鴻泰4.54、國民黨立委賴士葆4.53，中正、萬華區立委林昶佐則是以2.78位居末位。

名醫沈正男21日PO文直言，最後一名是誰？選民是不是已經在疫情當中覺醒了？光是只會喊喊意識形態口號的政治人物與政黨，歹勢，在後疫情時代這些人就要被淘汰了。只有具備科學治理能力的人，才能解決問題，而選民當然會青睞這樣的人。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、統計分析。調查期間於7月13日至16日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台北市18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1214份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.81%。