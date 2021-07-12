阿拉伯聯合大公國以豐富的石油及天然氣資源，成為全球最富有國家之一，而最大都市杜拜現在除了擁有世界最高摩天大樓「哈里發塔」，近日還打造了世界最深的「海底城市」，供潛水客在安全的環境下探勘，彷彿真的來到海底世界。

根據外國媒體的綜合報導，位於杜拜的「杜拜深潛」，總深度為60.02公尺，是全世界水容量最多的潛水池，比一般的潛水池大了4倍，今年6月27日也得到世界金氏紀錄的世界最深泳池認證。而這座潛水池中除了有城市遺跡、洞穴，另外還設有國際象棋、桌球、桌上足球等設備，讓潛水者能在水裡與同伴盡情享受探險的樂趣。

除此之外，這座潛水池設立在1500平方公尺的牡蠣建築中，奇特的設計主要是向採珠業表達致敬之意，場館內還設有會議中心、活動中心、禮品店、潛水用品店，以及80個景觀餐廳，讓遊客可以一邊用餐一般欣賞水底奇觀與潛水者的活動，另外還有專業電影剪輯室，提供電影業者拍攝並現場剪輯。

來自美國的「杜拜深潛」總監賈羅德雅布隆斯基（Jarrod Jablonski），是知名的深潛愛好者，還是洞穴潛水世界紀錄保持人，同時也是世界水肺潛水發展的領導者。他在受訪時表示，打造這座水底城市，是為了讓尋求潛水體驗的人，能夠在安全且卓越的環境下探索，不用擔心任何在海中可能發生的危險。