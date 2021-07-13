印度日前發生一起離譜的家庭案件，一名16歲的少女在工作時被老闆發現小腹逐漸隆起疑似遭到性侵懷孕，趕緊通報警方，沒想到一查之下才知道孩子的親生父親竟然是少女的親生弟弟，而且少女的母親也知道這件事情，卻沒有即使阻止，讓不少人感到相當震驚。

根據印度媒體的綜合報導，當地一名16歲的少女，在家中排行老二，與從事建築工人的爸爸及清潔工人的媽媽，及其他3個兄弟姊妹住在一起。不久前，少女在工作地點被老闆發現肚子漸漸隆起，相當怪異，懷疑她是否遭到性侵，將少女約來詳細詢問之後，才發現少女已經懷孕2、3個月，而且孩子的爸爸還是少女12歲的親生弟弟，讓老闆相當驚訝。

根據少女的描述，她與弟弟因懵懂無知，又處於青少年時期，對於「異性」格外好奇，在幾次親密行為後，少女竟真的懷孕，雖事後少女曾跟媽媽透露自己的肚子越來越大，想詢問媽媽的意見，但他們的媽媽當下卻以為女兒應該是感染新冠肺炎身體才會變形，完全沒有意識到她可能懷孕，直到少女的老闆發現並通報警方後，父母才驚覺大事不妙。

最後，警察以涉嫌性侵罪將12歲的弟弟起訴，並送進監獄等待法院判刑，少女則是被送往醫院進行檢查，確認身體無礙後才能討論腹中的孩子該怎麼處理，而這起離譜的亂倫事件也引起不少人熱烈討論，直呼「太扯了」。