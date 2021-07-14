歐洲國家杯足球競賽（European Nations Cup）自開賽以來戰況激烈，不少歐洲民眾為了幫自己的國家加油打氣，紛紛守在電視前面，甚至聚集在廣場上一同歡呼。而這次義大利在PK賽中以強勁的攻勢擊退勁敵，讓義大利民眾欣喜若狂，有一名女球迷甚至為了慶祝勝利，竟坐到好友的肩膀上豪放掀衣露出飽滿雙峰，但下一秒卻遭到周圍的男球迷伸手狂掐。

根據外國媒體的綜合報導，雖目前各國仍處於新冠肺炎疫情階段，但自從歐國盃開打後，許多將足球視為人生要事的歐洲民眾為了幫自己的國家加油打氣，屢次違反防疫規定聚集在廣場上與眾人同歡一同觀賽，有些人甚至因為情緒太過激動，造成暴力傷人的事件傳出，不少機車騎士及路人紛紛遭殃。

近日網路上甚至傳出一段影片，吸引大批網友瘋狂轉發。在義大利與西班牙的PK賽中，義大利以超強的攻勢成功擊破西班牙的防線，在此戰中獲得勝利，欣喜若狂的義大利球迷紛紛衝上街頭與廣場狂歡慶祝。有名女子騎坐在男球迷肩上疑似太過興奮，竟在眾人面前掀衣露出飽滿雙球，而揹她的男子看到後立即伸手掐住女子的胸部，其他男球迷看到後也紛紛伸出「鹹豬手」想占女子便宜，女子因此被埋沒在人群之中。

義大利女記者塞爾瓦吉亞盧卡瑞麗（Selvaggia Lucarelli）看到影片後，立即轉發至個人推特上痛罵伸手的男球迷，她認為女球迷擁有身體自主權，即使裸露上身是出於自願，但不代表可以任人亂摸。女權運動者卡洛塔瓦尼奧利（Carlotta Vagnoli）接受媒體採訪時也表示，女子展示身體不代表可以被人觸碰，這些人應該要經過別人同意才能伸手。