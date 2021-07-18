行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞遭爆捲入「牡丹灣villa」群聚事件，消息傳出後引發輿論爭議，臉書粉專「不演了新聞台」諷刺表示，「我們政聞不想陪雙北坐牢不行嗎？」

民眾向媒體爆料，13日微解封首日，有18名老顧客包下「牡丹灣villa」數間豪華房間，預計3天2夜的行程，卻違規在餐廳煮火鍋、飲酒，疑似知道闖下大禍，14日中午就緊急退房，池畔烤肉也取消。不過有知內情人士透露，當天陳政聞與南部政商一同前往，因民眾投訴且遭媒體詢問，當晚政院高層便直接要求陳立即離開現場，且放話「如果名字見報，立刻下台」。

消息曝光後，傳聞蘇貞昌表定16日下午要到高雄視察疫苗施打情形，不料卻在行程前2個半小時臨時喊卡，外界猜測，蘇貞昌恐為此震怒，因而突然取消行程。據了解，陳政聞已向高雄市長陳其邁及蘇貞昌方面主動告知此事，高雄政壇人士紛紛揣測「這次應該走定了」。

「不演了新聞台」今（18）日在臉書分享相關報導，酸說「怎麼了嗎？我們政聞不想陪雙北坐牢不行嗎？」並引用陳政聞過去遭嗆的一句話，說「你們這些大人真噁心」。網友則在底下留言表示，只准州官放火，不許百姓點燈，「只有我覺得這些人要升官了嗎？」「顏色正確，沒事沒事誤會一場」「出事表示要升官，終於有新聞了，真爽」。

對此，行政院發言人羅秉成今表示，陳政聞指出當天他僅與家人到當地住宿，沒有參與餐會，也未違反防疫規定。