近幾年直播行業興起，許多直播主無不使出渾身解數來博得關注，希望藉此央求粉絲「斗內」（Donate，贊助之意），大陸廣西就有一名38歲女子不顧旁人感受，在地鐵上掀起衣服進行色情直播，當下引起乘客關注，立即打電話報警。

根據陸媒《法治最前線》報導，一名廖姓女子今年5月搭乘南寧地鐵時，一路上持手機對準自己的私密部位進行直播，甚至數度掀起衣服拍攝，更在地鐵上喊著「只要哥哥喜歡就好、哥哥喜歡就好」，離譜行徑引起乘客注意。

南寧地鐵警察局獲報後發現，廖女並非第一次進行色情直播，並指出廖女的作案過程隱晦，時而戴著口罩，時而摘下口罩，「看到身邊沒有人看她的時候，她就扯下衣服露出隱私部位進行直播」，但此舉依然明顯妨礙到了其餘乘客。

報導指出，廖女是廣東人，當天從廣州搭乘火車到南寧，一路上進行色情直播，直到乘坐南寧地鐵1號線及2號線時才被民眾舉發，事後廖女表示，今年4月時才使用手機軟體註冊成為網路直播主，為了引誘粉絲斗內，不惜進行淫穢表演博取關注。6月底，她被檢調機關以傳播淫穢物品牟利罪批准逮捕。