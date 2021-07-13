隨著科技越來越進步，加上現代女性對於保養的重視，讓不少辣媽及阿嬤都看不出真實的年紀。美國一名85歲的辣嬤雖已經有兒有孫，但她始終將自己當成年輕人，下載交友軟體與不同鮮肉約會，甚至開心激戰，完全不受年紀影響生活。

根據外國媒體的綜合報導，來自美國紐約的85歲阿嬤海蒂雷翠吉（Hattie Retroage），過去曾是一名舞者，現在則是一名作家兼人生指導教練（life coaching），激勵長者嘗試去享受人生，也不要排斥與年輕人交往。而海蒂雷翠吉本身也擁有2個孩子及3個孫子，但她依然保持熱情、年輕的心，不斷透過交友軟體「Tinder」找尋適合的年輕對象來滿足內心與性方面的需求。

不久前，海蒂雷翠吉雖和39歲的鮮肉男友分手，但她也沒有因此灰心，打算再度用「Tinder」及「Match」等交友軟體找尋新對象，沒想到帳號卻被封鎖，她只好改用「Bumble」找樂子。

海蒂雷翠吉接受採訪時大方表示，同年齡的男子無論是心理還是性方面都無法滿足她，而年輕的鮮肉則是對未來充滿熱情，也讓她心中的火苗持續燃燒，對未來充滿期待，因此海蒂雷翠吉先前曾每周都用交友軟體與不同的年輕男子約會，也有不少人想與她發生關係，讓她曾創下「8個月激戰50人」的風光戰績。而海蒂雷翠吉的兒子及媳婦雖沒辦法理解她的作法，甚至排斥她討論性生活，但女兒卻十分支持她在人生中找尋屬於自己的快樂。